Брестські митники вилучили у громадянина України 40 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного митного комітету Білорусі, співробітники митниці спільно з прикордонниками під час огляду багажу 36-річного жителя Волинської області, який слідував на автомобілі «Мерседес Віто» з України до Білорусі через міжнародний автодорожній пункт пропуску Томашівка - Пулемець і який заявив про відсутність у нього товарів і коштів, що підлягають письмовому декларуванню, виявили 50 тисяч доларів.

«Чоловікові залишили 10 тисяч доларів, які він має право перевозити без письмового декларування. Долю вилучених 40 тисяч доларів вирішить суд. Він розглядатиме матеріали адміністративної справи цього громадянина України», - відзначили в прес-службі ДМК Білорусі.