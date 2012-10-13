В Одесі загинув прапорщик міліції

На одному з перехресть у Київському районі Одеси в результаті наїзду автомобіля загинув співробітник Одеського міського управління внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, «37-річний одесит, управляючи автомобілем Toyota, скоїв наїзд на пішохода, який переходив перехрестя вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії і проспекту Маршала Жукова у невстановленому місці. Від одержаних травм пішохід помер на місці події».

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце ДТП, встановила, що «загиблим є співробітник Одеського МУВС, який на момент аварії був поза службою у цивільному одязі».

Розпочато службове розслідування, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.