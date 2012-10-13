У Донецьку затримали «глухонімого» і його подругу, які пограбували ломбард

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції з посиланням на начальника міськуправління, полковника міліції Юрія Седнєва.

За його словами, того дня до приміщення ломбарду по вул. Ілліча, 91 в Калинінському районі увійшов невідомий, який передав касирові-оцінювачеві записку, в якій повідомляв, що він глухонімий і вимагав видати йому касу, а в разі невиконання його вимог погрожував підірвати приміщення. Співробітниця ломбарду передала йому 13 тис грн, і зловмисник зник, залишивши картонну коробку, в якій нібито була вибухівка.

Після надходження повідомлення про злочин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Вибухових речовин в приміщенні не було виявлено.

Злочин був розкритий протягом доби, хоча зловмисник, як йому здавалося, передбачив все. Але досвідчені правоохоронці помітили низку підозрілих обставин, які примусили їх детально перевірити версію інсценування злочину. Великі сумніви викликала поведінка як «нальотника», так і дівчини-касира.

В результаті правоохоронці з'ясували, що ніякого розбійного нападу не було, а була змова 24-річного жителя Пролетарського району і його 20-річної приятельки по школі. Хлопець, дізнавшись, що його знайома працює в ломбарді, запропонував їй «легкий заробіток» і вона погодилася. Разом вони придумали план і здійснили його.

В ході бесіди з оперативниками обидва зізналися в скоєнні злочину.

Кримінальну справу відносно зловмисників перекваліфіковано зі ст.187 (розбій) на ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійсненим за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті припускає покарання – обмеження свободи на термін до 5 років або до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років.