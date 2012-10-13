Поліція затримала ймовірного винуватця ДТП з актрисою Мариною Голуб

Про це повідомляє РІА "Новости".

"У результаті оперативної комбінації, проведеної співробітниками московської поліції, підозрюваного у скоєнні ДТП Русакова вдалося виманити з підмосковного селища, де він переховувався", - сказали журналістам у прес-службі ГУ МВС по Москві.

Після цього він був затриманий на території Західного округу Москви і доставлений до слідчого. Раніше на допит була викликана і наречена підозрюваного.