Поліція затримала ймовірного винуватця ДТП з актрисою Мариною Голуб
20:15, 13 жовтня 2012Суспільство
2514 0
Поліція виманила Олексія Русакова, підозрюваного у скоєнні ДТП, в якому загинула актриса Марина Голуб, за допомогою оперативної "гри".
Русакова затримали
Про це повідомляє РІА "Новости".
"У результаті оперативної комбінації, проведеної співробітниками московської поліції, підозрюваного у скоєнні ДТП Русакова вдалося виманити з підмосковного селища, де він переховувався", - сказали журналістам у прес-службі ГУ МВС по Москві.
Після цього він був затриманий на території Західного округу Москви і доставлений до слідчого. Раніше на допит була викликана і наречена підозрюваного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter