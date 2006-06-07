Посол і мер обговорили, де краще пити молоде вино і чачу

Наприкінці вересня цього року Грузія хоче провести в Києві фестиваль молодого грузинського вина.

Про це йшлося сьогодні на зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Грігола КАТАМАДЗЕ і Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Києві.

Г.КАТАМАДЗЕ сказав, що цей фестиваль, якщо він вдасться цього року, може стати традиційним. За його словами, фестиваль планується організувати як театралізовану виставу. До Києва буде привезено грузинський виноград і кияни зможуть бути присутніми на процесі виготовлення вина. Тобто, як тиснуть виноград, як традиційно виготовляють вино, як роблять чачу тощо. Все це супроводжуватиметься виступами фольклорних ансамблів Грузії. На фестивалі також проводитиметься дегустація грузинських вин і грузинської кухні. Посол висловив побажання, щоб цей фестиваль провести або в Пирогові, або на території біля Бориспільської траси, де б могло зібратися багато жителів України.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв посприяти в цьому проекті, і в свою чергу запропонував обмінятися ефірним часом телеканалів, щоб показати ролики в Києві про Тбілісі, а в Тбілісі про столицю України. «Таким чином зможемо наблизити народи один до одного», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На цій же зустрічі посол Грузії висловив подяку з приводу прийнятого властями Києва рішення про установку в Києві пам`ятника Шота Руставелі на однойменній вулиці (планується також установити пам`ятник Тарасу Шевченку в Тбілісі – УНІАН). Г.КАТАМАДЗЕ повідомив, що в листопаді минулого року вже відбувся в Тбілісі конкурс на кращий проект пам`ятника Шота Руставелі. Вже визначений архітектор, і Грузія хоче, щоб найближчим часом він відвідав Київ, щоб «прив`язати» пам`ятник до місця, де він буде встановлений. Посол звернувся до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням сприяти в цьому проекті, щоб до травня майбутнього року, до дня Незалежності Грузії, пам`ятник Шота Руставелі в Києві було відкрито. На це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що він готовий навіть фінансово прийняти участь в цьому проекті.