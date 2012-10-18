Профільна Нацрада заявляє про підтримку каналу «ЧП.Інфо»

Як повідомили УНІАН в прес-службі Нацради, таку позицію висловили члени Національної ради з питань телерадіомовлення під час брифінгу.

У прес-службі зазначили, що генеральний директор каналу «ЧП. Інфо» Євгенія Ткаченко повідомила, що в останній місяць на телеканал надходять численні листи від провайдерів програмної послуги, в яких повідомляється про припинення трансляції цього супутникового каналу в кабельних мережах. Вона зауважила, що канал катастрофічно втрачає глядача. “Ми розуміємо, що регулятор змушений діяти в рамках закону, однак вважаємо за необхідне переглянути принципи добору програм в УПП», – сказала вона.

Як зазначив голова Нацради Володимир Манжосов, заручниками ситуації щодо розширення програм універсальної програмної послуги стали всі гравці телерадіоінформаційного ринку: провайдери програмної послуги, які змушені розширювати ресурс кабельних мереж, аби мати можливість вмістити у свій програмний пакет обов’язкові телеканали; дистриб’ютори програм і мовники. За його словами, особливо це стосується нішевих супутникових каналів, програми яких масово вилучають із пакетів програм; і регулятор, який покликаний стежити за дотриманням законодавства і не може сам нехтувати чинними нормами Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

В.Манжосов запропонував звернутися до “Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації і безпосередньо до народного депутата України Олени Бондаренко, яка є керівником робочої групи з розробки нової редакції профільного закону, з пропозицією при формуванні нових підходів до універсальної програмної послуги врахувати позицію Національної ради про необхідність включення до УПП каналів соціальної спрямованості та вироблення чітких критеріїв, за якими соціальну складову мовлення каналів можна визначити». За повідомленням прес-служби, цю пропозицію одностайно підтримали всі члени Нацради.