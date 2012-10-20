Генштаб обіцяє подвійну платню всім військовим

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана під час лекції щодо побудови системи управління перспективного складу ЗСУ, яка пройшла в Нацуніверситеті оборони України.

За його словами також будуть запроваджуватися нові підходи щодо забезпечення житлом, в тому числі військовослужбовців, які звільнилися.

Загалом кажучи про реформування військової сфери генерал-полковник зазначив: «Ми ставимо перед собою амбітні цілі стосовно завершення у короткостроковій перспективі перебудови системи управління Збройними Силами. Система управління включатиме три рівні: Генеральний штаб – оперативні командування, Командування Військово-Морських Сил – військові частини».

За його словами, стоїть завдання створити мобільні, високотехнологічно оснащені, добре підготовлені Збройні Сили, спроможні швидко і адекватно реагувати на весь спектр загроз національній безпеці України у воєнній сфері.