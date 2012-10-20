Міліціонер, який пограбував інкасаторську машину, відбувся умовним терміном

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Печерського району.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, молодшому інспектору супроводження спецпідрозділу служби інкасації УДСО ГУ МВС України в Київській області призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. За вироком суду його звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

За даними прокуратури, при винесенні вироку суд врахував, що підсудний зізнався у вчиненні крадіжки, розкаявся та вже повернув банку майже всі гроші.

Як повідомлялося, міліціонер охороняв гроші одного зі столичних банків під час переміщення їх інкасаторською машиною. Скориставшись відсутністю у машині водія-охоронця, він взяв інкасаторську сумку, яка лежала на підлозі у салоні автомобіля, та поклав її до власного рюкзака. Вже наступного дня на викрадені гроші правоохоронець купив собі пневматичну зброю, 45 тис. грн дав товаришу на придбання автомобіля, частину коштів витратив на таксі та продукти харчування.

Його звільнено з органів міліції, до суду він перебував на підписці про невиїзд.