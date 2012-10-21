В Івано-Франківську відкрили пам’ятник засновнику ОУН

Як передає кореспондент УНІАН, священики на чолі із владикою УГКЦ Софроном Мудрим освятили пам’ятник. Учасники заходу поклали вінки і квіти до монумента.

На урочистому віче виступили голова обласної ради Олександр Сич, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, земляки Є.Коновальця зі Львіщини.

Як зазначалося на церемонії, кошти на па’мятник збирала громада, меценати і місцева влада.

На тему: У горах Грузії з'явилася вершина імені Степана Бандери

Благоустрій прилеглої території провели за рахунок міського бюджету.