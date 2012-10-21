В Івано-Франківську відкрили пам’ятник засновнику ОУН

16:40, 21 жовтня 2012
Суспільство
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Сьогодні в Івано-Франківську урочисто відкрили пам’ятник засновнику Організації українських націоналістів Євгену Коновальцю.

Коновалець

Як передає кореспондент УНІАН, священики на чолі із владикою УГКЦ Софроном Мудрим освятили пам’ятник. Учасники заходу поклали вінки і квіти до монумента.

На урочистому віче виступили голова обласної ради Олександр Сич, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, земляки Є.Коновальця зі Львіщини.

Як зазначалося на церемонії, кошти на па’мятник збирала громада, меценати і місцева влада.

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Благоустрій прилеглої території провели за рахунок міського бюджету.

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