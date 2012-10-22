Голова НСЖУ дізнався, що ВР має намір повернутися до закону про наклеп

Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко заявляє про отримання інформації, що після парламенських виборів нинішній склад Верховної Ради зробить другу спробу проголосувати зміни до Кримінального кодексу щодо наклепу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, про це він сказав під час засідання секретаріату житомирської обласної організації спілки.

«Ми отримали інформацію, що після виборів старий склад Верховної Ради зробить другу спробу проголосувати зміни до Кримінального кодексу, так звані поправки депутата Журавського про наклеп», зазначив О.Наливайко.

«Ми вже розпочали консультації з громадськістю, медіа-юристами, колегами. Зауважу, що тепер в нас є багато союзників, які відкрито виступили проти цього закону. Один з них - Президент Янукович. Тому, в першу чергу, саме до нього як гаранта свободи слова ми і будемо апелювати, якщо яструби з парламентської більшості спробують ще раз заставити нас мовчати», - наголосив О.Наливайко.

Під час перебування на Житомирщині О.Наливайко обговорив з головою облдержадміністрації Сергієм Рижуком і головою облради Йосипом Запаловським хід виборчих перегонів, ознайомив з новими проектами НСЖУ щодо популяризації інвестиційних можливостей області у Європі.

Голова НСЖУ дав інтерв’ю обласному державному телебаченню і газеті «Житомирщина».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також протести журналістів.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення у першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

2 жовтня Верховна Рада скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини».

За словами прес-секретаря Президента України Дарії Чепак, глава держави Віктор Янукович привітав це рішення ВР.