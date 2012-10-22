У Вінниці замінували «дискотеку»: евакуювали 150 людей

У Вінниці через повідомлення невідомого про мінування кінотеатру «Мир», з дискотеки, розташованої у приміщенні кінотеатру, правоохоронці евакуювали близько 150 чоловік.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

21 жовтня о дванадцятій годині ночі до чергової частини обласного управлінні внутрішніх справ у Вінницькій області надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні кінотеатру «Мир» закладено вибухівку.

Протягом двох годин вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками обстежували приміщення кінотеатру, шукаючи вибухівку. Було евакуйовано майже 150 працівників та відвідувачів закладу. Обстеживши кінотеатр, дискоклуб та прилеглу територію, правоохоронці небезпечних предметів не виявили.

Працівникам міліції вже відомо звідки телефонував «мінер», наразі його особа встановлюється.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками». За таке неправдиве повідомлення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.