«Укрпошта» за крадіжку кофти звільнила все керівництво відділення в Дніпропетровську

Гендиректор «Укрпошти» Оксана Плотнікова повідомила що факт крадіжки співробітницею пошти дійсно був підтверджений після проведення службового розслідування, пише Forbes.ua

Плотнікова також повідомила, що були звільнені начальник і заступник начальника відділення. Крім того був компенсований матеріальний збиток клієнтові «Укрпошти», йому також були принесені особисті вибачення керівниками.

Як повідомляв УНІАН, скандал з посилкою розгорівся в п'ятницю, 19 жовтня, після того як в Facebook стали масово поширювати запис одного з користувачів про крадіжку посилки співробітницею дніпропетровського відділення "Укрпошти".

Клієнтка Наталя випадково виявила, що в зниклу з посилки кофту була одягнена співробітниця поштового відділення.

Наталя сфотографувала співробітницю пошти в цій кофті і вивісила фото з розповіддю про те, що трапилося, в соцмережі. В той самий день керівництво звільнило листоношу з роботи за статтею КЗпП, про що було повідомлено на офіційній сторінці "Укрпошти" в Facebook. А Наталії повернули на пошті вартість речі - 630 грн.