«Укрпошта» за крадіжку кофти звільнила все керівництво відділення в Дніпропетровську
Після скандальної публікації у Facebook фотографії співробітниці Укрпошти, одягненої у вкрадену кофту, яку не доставили клієнту, в цьому відділенні звільнили все керівництво.
Гендиректор «Укрпошти» Оксана Плотнікова повідомила що факт крадіжки співробітницею пошти дійсно був підтверджений після проведення службового розслідування, пише Forbes.ua
Плотнікова також повідомила, що були звільнені начальник і заступник начальника відділення. Крім того був компенсований матеріальний збиток клієнтові «Укрпошти», йому також були принесені особисті вибачення керівниками.
Як повідомляв УНІАН, скандал з посилкою розгорівся в п'ятницю, 19 жовтня, після того як в Facebook стали масово поширювати запис одного з користувачів про крадіжку посилки співробітницею дніпропетровського відділення "Укрпошти".
Клієнтка Наталя випадково виявила, що в зниклу з посилки кофту була одягнена співробітниця поштового відділення.
Наталя сфотографувала співробітницю пошти в цій кофті і вивісила фото з розповіддю про те, що трапилося, в соцмережі. В той самий день керівництво звільнило листоношу з роботи за статтею КЗпП, про що було повідомлено на офіційній сторінці "Укрпошти" в Facebook. А Наталії повернули на пошті вартість речі - 630 грн.