23 жовтня 2012, в 11:00 в Прес-центрі Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ ( Київ, вул. Шамрило, 23 ) відбудеться прес-конференція на тему: "Ринок логістичних послуг України 2012".

За даними Світового баку в 2012 році Україна піднялася з 102 на 66 місце в Індексі ефективності логістики - Logistics Performance Index. В ході прес-конференції будуть розглянуті основні тенденції ринку логістичних послуг України, проблеми та перспективи розвитку галузі.

До участі в заході запрошені:

- Керівники великих логістичних операторів України;

- Представники компаній - споживачів логістичних послуг;

- Представники Міністерства інфраструктури України;

- Експерти ринку.

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