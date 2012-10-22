Міліція затримала 70-річного педофіла (фото)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними правоохоронців, сім років 70-річний дідусь разом із 40-річним пособником ґвалтували хлопчиків, а сцени насилля знімали на відео, яке потім розповсюджували через Інтернет.

Як зазначається в повідомленні, усього кілька тижнів знадобилося борцям із кіберзлочинністю, аби вирахувати і затримати столичного педофіла, інформація про «витівки» якого надійшла із сусідньої держави.

На фотографіях, які оперативники отримали, було видно, що дорослий дідусь має інтимні стосунки із хлопчиком 8 років. Першою ідентифікували жертву. Ним виявися на сьогодні уже 15-річний підліток з Київщини. Юнак підтвердив, що сім років тому він «потоваришував» із чоловіками - збоченцями, які за коштовні подарунки та матеріальну допомогу примушували його вступати у статеві зносини. Хлопчик проживав з матір’ю-інвалідом, достатку не було, відтак і погоджувався на «пустощі» дорослих. Зловмисники, скориставшись уразливим станом дитини, не тільки отримували задоволення, а ще й заробляли на дитячій порнографії гроші. Наразі з неповнолітнім працюють психологи, а в подальшому на нього очікує реабілітація, зазначається в повідомленні.

При цьому в МВС повідомили, що затриманий пенсіонер працював президентом однієї із міжнародних громадських організацій. Там же на базі своєї роботи він зі своїм пособником і облаштували невеличку знімальну студію.

Працівники управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, провівши санкціонований обшук у помешканні педофіла, вилучили майже 500 дисків з ексклюзивним контентом дитячої порнографії, комп’ютерну техніку, а також більше десятка відео та фототехніки, за допомогою якої вони і фільмували статеві зносини з дітьми.

Правоохоронці стверджують, що встановлений хлопчик – не єдина жертва. Таких у квартирі педофілів побувало щонайменше дев’ять, наразі їхні особи встановлюються.

Окрім цього, додали в УЗГ, у борців з кіберзлочинністю є інформація, яка наразі перевіряється, щодо організації затриманим пенсіонером секс-турів в Україну для іноземних педофілів.

Наразі стосовно пенсіонера-педофіла та його пособника порушили одразу дві кримінальні справи за ч.5 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.