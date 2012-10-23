Розпочалася ліквідація Керченського меткомбінату

Як повідомляється в оголошенні КМК, опублікованому на сайті Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), ліквідацію комбінату було почато за клопотанням керівника санацією КМК Олександра Зімниці.

Згідно з рішенням суду, процедура ліквідації триватиме з 18 жовтня 2012 р. по 18 жовтня 2013 р.

За даними НКЦПФР, вартість чистих активів підприємства за 2011 рік становила 30,442 млн. грн. Сума зобов'язань – 55,662 млн. грн, розмір власного капіталу – 30,442 млн. грн. Про наявність коштів для розрахунку за зобов'язаннями підприємства не повідомляється.

Довідка УНІАН. ПАТ «Керченський металургійний комбінат» спеціалізується на випуску сталевого емальованого посуду, трафаретної декалькоманії, а також пластмасових і гумотехнічних виробів для потреб залізничного транспорту. Потужності заводу дозволяють виробляти на рік близько 19 тис. тонн посуду.

У 2002 році під час реструктуризації КМК на базі його виробничих потужностей було утворено ТОВ «Керченський стрілочний завод» (КСЗ). До складу КСЗ увійшли ливарний, механічно-ковальський і стрілочний цехи КМК.

Станом на кінець 2011 року, 33,9284% акцій КМК належало ПАТ "Укртранслізинг", 23,113% - корпорації "Міжрегіональний промисловий союз", а ще 16,5721% акцій перебуває у власності ТОВ "Керченський стрілочний завод" (Крим).