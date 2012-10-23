Україна більше не світовий аутсайдер у сфері оподаткування - рейтинг

Україна більше не є світовим аутсайдером у сфері оподаткування бізнесу – про це свідчить оприлюднений у вівторок, 23 жовтня, черговий, вже десятий, рейтинг умов ведення підприємницької діяльності Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації («Ведення бізнесу 2013» - Doing Business-2013).

За показником «оподаткування» Україна поліпшила позиції одразу на 18 рядків, перемістившись з одного з останніх місць у рейтингу - з 183-го на 165-те.

«Процедура оподаткування (в Україні) була полегшена шляхом впровадження можливості електронного надання даних і оплати для середніх і великих підприємств», - свідчить прес-реліз, оприлюднений у вівторок у Вашингтоні укладачами Doing Business-2013.

При цьому, якщо раніше в Україні автори доповіді налічували 135 податкових платежів і зборів для середнього підприємства, на обслуговування яких витрачалося 657 годин на рік, то станом на 1 червня п.р. кількість платежів скоротилася до 28, а витрати часу до 491 години на рік.

При цьому в податковій сфері Україна увійшла до першої світової десятки (6-те місце) з поліпшення показника «віддаленості від «передового рубежу», вперше введеного у торішній доповіді Doing Business. Цей показник допомагає оцінити, як змінюється підприємницьке нормативно-правове середовище у тій чи іншій країні щодо світових лідерів за кожним з напрямів дослідження (за всі роки, починаючи з 2005-го). Оцінюється за шкалою від 0 (найгірший) до 100 (найкращий) пунктів.

За даними нинішньої доповіді, Україна поліпшила показники з оподаткування одразу на 31 пункт (з 16 до 47) щодо світового лідера у цій сфері - Об'єднаних Арабських Еміратів (100 пунктів), де проводиться чотири податкові платежі за витрат часу на сплату податків 12 годин (на рік).

У цілому позиції України в рейтингу «Ведення бізнесу-2013» покращилися на 15 позицій порівняно з минулим роком (152-те місце). При цьому, як повідомляє опублікований авторами дослідження прес-реліз, Україна нинішнього року увійшла до трійки провідних країн, які продемонстрували найбільші поліпшення у полегшенні ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею і Шрі-Ланкою).

Одночасно збільшилася кількість країн у рейтингу - з 181 до 183 - за рахунок двох, які додалися, - Барбадосу і Мальти.