Турок із болгарським паспортом намагався потрапити до Німеччини через Україну

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зазначеного громадянина з фальшивими документами було затримано в аеропорту Одеси.

У ході контролю осіб, що прибули рейсом зі Стамбула прикордонники звернули увагу на чоловіка, який надав закордонний паспорт громадянина Болгарії. Ретельніше перевіривши документ, вартові кордону з'ясували, що він частково підроблений. На сторінку з установчими даними було занесено інші дані та фотокартка. Сам чоловік виявився 42-річним громадянином Туреччини. Він розповів, що паспорт болгарина він придбав в Стамбулі за 3 тисячі євро та намагався потрапити в Німеччину для подальшого працевлаштування.

Наразі чоловіку заборонено в’їзд на територію України строком на 3 роки та відправлено зворотнім рейсом до країни вильоту.