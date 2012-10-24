ПриватБанк оголосив нагороду за інформацію про грабіжників

Як повідомили в службі безпеки ПриватБанку, вночі 20 жовтня перерізавши кабель і повністю знеструмивши магазин “Автозапчастини”, де встановлено банкомат, злочинці відключили сигналізацію й проникли в приміщення магазина. За дві години роботи з газовим різаком зловмисникам вдалося дістатися до банкоматного сейфа й викрасти частину грошей, в основному, дрібні купюри. До основної частини грошових коштів злодії так і не змогли дістатися.

За словами керівника служби безпеки ПриватБанку Станіслава Крижановського, він упевнений, що злочинців затримають найближчим часом, оскільки вони залишили після себе достатньо слідів.

Служба безпеки банку зазначає, що за будь-яку інформацію, яка допоможе заарештувати грабіжників, буде виплачено винагороду в розмірі 60 тис. грн.

За інформацією банку, за останні два роки 95% злочинів, пов'язаних зі зломом банкоматів ПриватБанку, було розкрито протягом декількох днів після скоєння.

На цю тему: З банкомата "витрусили" 56 тисяч

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Черкаській області в Драбівському районі в смт Шрамківка невідомі викрали з банкомату 56 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Драбівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка). Ведеться пошук грабіжників.