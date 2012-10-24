Укрзалізниця: перехід на зимовий час уже враховано у квитках

Крім того, «Укрзалізниця» зазначає, що у зв'язку з переходом 28 жовтня 2012 о 4 годині за київським часом України на зимовий час, коли стрілки годинника буде переведено на 1 годину назад, зміни до графіку руху пасажирських поїздів було заздалегідь внесено й узгоджено з адміністраціями сусідніх країн.

Раніше у зв'язку з тим, що Державною Думою РФ розглядався законопроект про перехід Росії на зимовий час, ВАТ «РЗ» і «Укрзалізниця» були вимушені тимчасово закрити попередній продаж проїзних документів на поїзди дальнього слідування. На даний момент попередній продаж квитків відкрито на всі поїзди.

«Розклад руху поїздів міжнародного сполучення був заздалегідь відкоригований із зарубіжними залізничними адміністраціями Росії, Білорусі, Молдови», - зазначили фахівці Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

20 вересня 2011 Верховна Рада ухвалила рішення про скасування переходу на зимовий час. Проте це рішення було скасовано.