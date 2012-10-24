Банкіри прогнозують зниження ставок за депозитами після виборів

Після проведення в Україні парламентських виборів ймовірно відбудеться зниження ставок за банківськими депозитами.

Таку думку висловив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов на прес-конференції в УНІАН у середу.

При цьому він відзначив, що зниження може відбутися в доволі короткий проміжок часу.

«Я рекомендую зараз розміщуватися. Процентні ставки однозначно знизяться, і вони знизяться у короткий час після виборів, які пройдуть», - сказав С.Мамедов.

За його словами, існуючий рівень ставок за депозитами частково пояснюється посиленням конкуренції в банківському секторі, проте вартість ресурсів, що залучаються, стає дуже високою для банків, у зв'язку з чим вони можуть переглянути свою політику ставок.

«Банки на сьогодні не спроможні відпрацьовувати ті процентні ставки, які є. Тому що 25% відпрацювати неможливо, кредитувати під 30% не можна, жодний суб'єкт економічної діяльності не витягне таке процентне навантаження», - відзначив С.Мамедов.

За даними Національного банку України про індекс ставок за депозитами фізосіб на 12 жовтня, ставки за депозитами в національній валюті становили: на термін три місяці - 18,06%; шість місяців - 18,97%, дев'ять місяців - 18,61%, 12 місяців - 19,35%.

За вкладами в доларах США ставки становили: на термін три місяці - 5,67%, шість місяців - 6,87%, дев'ять місяців - 7,54%, дванадцять місяців - 8,18%.