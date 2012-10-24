Експерти: Після виборів торгові війни з Росією розгоряться з новою силою

Про це йдеться в опублікованому квартальному економічному звіті Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 аналітичної групи Da Vinci AG.

«З урахуванням значної кількості депутатів-мажоритарників, які будуть представляти в парламенті інтереси великого бізнесу, може збільшитися кількість протекціоністських економічних ініціатив, а також спроб пролобіювати рішення щодо відстоювання інтересів вітчизняного бізнесу через КМУ» - вказується в звіті.

Крім того, аналітики звертають увагу на те, що передбачувана наявність у парламенті депутатів від праворадикальної партії «Свобода» може призвести до політизації процесу економічних взаємин, що виведе торгову війну у фазу геополітичного протистояння.

У Da Vinci AG також констатують, що після фази «холодної торгової війни», яка тривала у другому кварталі 2012 року, у звітному періоді торговельний конфлікт між Росією і Україною перейшов у фазу більш відкритого протистояння. Основні вектори залишилися незмінними - продовольча продукція і машинобудування.