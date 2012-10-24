У Новій Каховці пенсіонер стрибнув з вікна, але завис

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, до міської пожежно-рятувальної частини Нової Каховки зателефонувала жінка, мешканка багатоповерхівки на вулиці Першотравневій, яка повідомила, що її сусід при спробі вистрибнути з квартири на 4 поверсі завис, зачепившись одягом за шпінгалет вікна на балконі.

Рятувальники, які прибули на місце події, автодрабиною піднялися до чоловіка і зняли його з балкона.

Встановлено, що 75-річний постраждалий під час стрибка перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Інші обставини події встановлюються.