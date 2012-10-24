У Новій Каховці пенсіонер стрибнув з вікна, але завис
21:54, 24 жовтня 2012Суспільство
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У Новій Каховці Херсонської області 75-річний пенсіонер, який намагався покінчити життя самогубством, вистрибнув з 4 поверху, але завис, зачепившись за шпінгалет вікна.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області.
Зокрема, як наголошується в повідомленні, до міської пожежно-рятувальної частини Нової Каховки зателефонувала жінка, мешканка багатоповерхівки на вулиці Першотравневій, яка повідомила, що її сусід при спробі вистрибнути з квартири на 4 поверсі завис, зачепившись одягом за шпінгалет вікна на балконі.
Рятувальники, які прибули на місце події, автодрабиною піднялися до чоловіка і зняли його з балкона.
Встановлено, що 75-річний постраждалий під час стрибка перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Інші обставини події встановлюються.
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