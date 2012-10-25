Українські журналісти вийдуть протестувати до Посольства Грузії
НМПУ завтра пікетуватиме Посольство Грузії в Києві на знак протесту проти закриття грузинського телеканалу ПІК.
У четвер, 25 жовтня, об 11.00 Незалежна медіа-профспілка України пікетуватиме грузинське посольство на знак солідарної підтримки майже 400 працівників грузинського телеканалу «ПІК», яких зненацька звільнили з роботи.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету НМПУ.
НМПУ запрошує журналістів приєднатися до цієї акції.
Акція відбудеться за адресою: Київ, бул. Тараса Шевченка, 25.
Крім того, НМПУ повідомляє, що журналісти телеканалу «ПІК» 25 жовтня проведуть перед будівлею парламенту в Кутаїсі акцію протесту проти рішення Грузинського громадського мовника вилучити канал з ефіру.
За інформацією профспілки, єдиний російськомовний канал в Грузії ТВ ПІК припинив мовлення 20 жовтня після того, як громадський мовник Грузії скасував існуючий договір з керівництвом каналу.
Комітет НМПУ вважає несподіване закриття цілого телеканалу і звільнення майже 400 працівників телеканалу майже безпрецедентним випадком, який за брутальністю можна порівняти хіба що із боротьбою проти російського НТВ. Оскільки подібні речі можуть відбуватися і в Україні, НМПУ пропонує підтримати грузинських журналістів і пікетувати грузинське посольство.