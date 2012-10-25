Українські журналісти вийдуть протестувати до Посольства Грузії

У четвер, 25 жовтня, об 11.00 Незалежна медіа-профспілка України пікетуватиме грузинське посольство на знак солідарної підтримки майже 400 працівників грузинського телеканалу «ПІК», яких зненацька звільнили з роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету НМПУ.

НМПУ запрошує журналістів приєднатися до цієї акції.

Акція відбудеться за адресою: Київ, бул. Тараса Шевченка, 25.

Крім того, НМПУ повідомляє, що журналісти телеканалу «ПІК» 25 жовтня проведуть перед будівлею парламенту в Кутаїсі акцію протесту проти рішення Грузинського громадського мовника вилучити канал з ефіру.

За інформацією профспілки, єдиний російськомовний канал в Грузії ТВ ПІК припинив мовлення 20 жовтня після того, як громадський мовник Грузії скасував існуючий договір з керівництвом каналу.

Комітет НМПУ вважає несподіване закриття цілого телеканалу і звільнення майже 400 працівників телеканалу майже безпрецедентним випадком, який за брутальністю можна порівняти хіба що із боротьбою проти російського НТВ. Оскільки подібні речі можуть відбуватися і в Україні, НМПУ пропонує підтримати грузинських журналістів і пікетувати грузинське посольство.