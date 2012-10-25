Міносвіти запевняє, що стипендії профінансовано в повному обсязі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міносвіти у зв’язку з появою у ЗМІ повідомлень про затримку виплати стипендій студентам в окремих вищих навчальних закладах.

«Відповідно до помісячного розпису асигнувань державного бюджету України за січень-жовтень 2012 року фінансування видатків для виплати учнівських та студентських стипендій навчальним закладам, підпорядкованим МОНмолодьспорту, здійснено вчасно та в повному обсязі», - підкреслюється в повідомленні.