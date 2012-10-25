Ув'язнений колонії розважався телефонним тероризмом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, телефонним терористом виявився 29-річний в’язень Черкаської виправної колонії О., вирок щодо якого цього тижня набув чинності.

27 липня він з в’язниці зателефонував з мобільного у міліцію і повідомив про замінування одного з банків Черкас. Правоохоронці перевірили більше сотні установ, вибухівки так не виявили, проте вже наступного дня знайшли жартівника.

Його засуджено до 15 років позбавлення волі за групову крадіжку і вбивство, і нині він відбув лише половину строку.