Ув'язнений колонії розважався телефонним тероризмом
04:26, 25 жовтня 2012Суспільство
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У Черкасах до 3-х місяців позбавлення волі засудили зловмисника, який з в’язниці по телефону «замінував» один з банків міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, телефонним терористом виявився 29-річний в’язень Черкаської виправної колонії О., вирок щодо якого цього тижня набув чинності.
27 липня він з в’язниці зателефонував з мобільного у міліцію і повідомив про замінування одного з банків Черкас. Правоохоронці перевірили більше сотні установ, вибухівки так не виявили, проте вже наступного дня знайшли жартівника.
Його засуджено до 15 років позбавлення волі за групову крадіжку і вбивство, і нині він відбув лише половину строку.
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