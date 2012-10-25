Терьохін: якщо НБУ триматиме курс 7.99 за долар, - девальвації не уникнути

Якщо Національний банк України і надалі триматиме фіксований курс гривні на рівні 7.99 за долар то різкої девальвації гривні не уникнути, адже жодних економічних посилів для того, щоби тримати курс на рівні 7,99 немає. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Терьохін.

«Якщо Національний банк і надалі буде тримати ось цей фіксований курс 7,99, і витрачати валютний резерв, то я нагадую, що в лютому наступного року починаються пікові виплати по зовнішнім зобов’язанням, там біля 10 мільярдів. З іншого боку, торговий баланс в нас мінус десять мільйонів з гаком, прямі інвестиції до нас не йдуть, поточний рахунок негативний, скоротилися також неторгові платежі – це те, що заробітчани присилають в Україну, оскільки там вони роботу втратили. Тобто, жодних економічних посилів для того, щоби тримати курс 7,99 немає», - заявив Терьохін.