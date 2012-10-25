В Одесі вантажівка протаранила тролейбус: троє поранених

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського ДАІ, дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії близько 9.00.

За свідченнями очевидців аварії, «водій вантажівки Mercedes виїхав на смугу стрічного руху, обганяючи транспорт, що рухався попереду, і зіткнувся зі стрічним тролейбусом 11-го маршруту. Ударом вантажівки знесено кабіну і третину лівого борту тролейбуса. Після зіткнення Mercedes відкинуло на проїжджаючий в тому самому напрямі автомобіль Nissan-Note».

Жінка-водій тролейбуса і одна з пасажирок госпіталізовані. Остання одержала серйозні травми і відправлена до реанімаційного відділення лікарні. Ще одному пасажиру бригада «швидкої допомоги» надала допомогу на місці.

За словами начальника прес-служби міськДАІ Алли Марченко, на місці події співробітники Державтоінспекції встановлюють обставини ДТП.