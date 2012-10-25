Міліція впевнена, що Мазурок живий: його бачили на Миколаївщині

У міліцію постійно надходять дзвінки про його пересування, а востаннє його бачили на Миколаївщині.

"Міліція шукає його всіма способами. Орієнтування по всій Україні. Іноді надходить інформація про його пересування. Його бачили в південних регіонах, у Миколаївській області", - розповів В.Поліщук у коментарі Gazeta.ua.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Лаврентій Кухалейшвілі, адвокат дружини Я.Мазурка, припускає, що підозрюваного не знайдуть, адже він вже мертвий. Захисник додав, що ніхто не стане приховувати Я.Мазурка, знаючи, що за інформацію про його місцезнаходження обіцяна винагорода в 100 тис. гривень.

"Можливо, справжній вбивця вже в безпеці, а самого Ярослава Мазурка вбили, щоб повісити на нього цей страшний злочин", - заявив адвокат.

Крім того, з'явилась інформація про те, що Я.Мазурка перевіряють на причетність до вбивства співробітників Державної служби охорони: прапорщика Григорія Нагорнюка і сержанта В'ячеслава Скоболя. Їх розстріляли у січні 2004 року в столичному районі Оболонь. Пізніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ поки що не порушувало проти вбивці охоронців у "Каравані" інших кримінальних справ.

Нагадаємо, 26 вересня в торговельному центрі "Караван" покупець розстріляв трьох охоронців, четвертого важко поранив. Чоловіка завели у кімнату для охорони, його підозрювали у крадіжці флешки. Після злочину вбивця сховався. Згодом міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що вбивцею є 38-річний Я.Мазурок. Він уродженець Львівської області, довгий час проживав у Києві.