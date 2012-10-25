В Україні затримали росіянина, який 10 років тому розстріляв інкасаторів
15:51, 25 жовтня 2012Суспільство
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Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Миколаївській області затримали 32-річного громадянина Російської Федерації, який вже 10 років перебуває у міждержавному розшуку.
Вирішується питання щодо екстрадиції
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чоловік переховувався від правоохоронних органів Росії за вчинення розбійного нападу у Туапсинському районі на автомобіль інкасаторів.
Затриманий та його спільники розстріляли двох співробітників «Россинкасс» із автоматичної вогнепальної зброї та викрали гроші, що знаходилися в автомобілі.
Двом учасникам збройного нападу вже винесено вироки. Одного з них засуджено до шести років позбавлення волі, а іншого – до чотирьох.
Розшукуваний останнім часом переховувався у Чехії, але як тільки приїхав до України, убозівці затримали його.
Вирішується питання щодо екстрадиції чоловіка до Російської Федерації.
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