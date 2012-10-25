В Україні затримали росіянина, який 10 років тому розстріляв інкасаторів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чоловік переховувався від правоохоронних органів Росії за вчинення розбійного нападу у Туапсинському районі на автомобіль інкасаторів.

Затриманий та його спільники розстріляли двох співробітників «Россинкасс» із автоматичної вогнепальної зброї та викрали гроші, що знаходилися в автомобілі.

Двом учасникам збройного нападу вже винесено вироки. Одного з них засуджено до шести років позбавлення волі, а іншого – до чотирьох.

Розшукуваний останнім часом переховувався у Чехії, але як тільки приїхав до України, убозівці затримали його.

Вирішується питання щодо екстрадиції чоловіка до Російської Федерації.