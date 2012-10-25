Дмитро Саламатін відкриє реконструйований гуртожиток для слухачів Нацуніверситету оборони України

У п’ятницю, 26 жовтня 2012 року, о 15.00 Міністр оборони України Дмитро Саламатін відкриє реконструйований гуртожиток для слухачів Національного університету оборони України.

За дорученням глави оборонного відомства одну із будівель університету було переобладнано у гуртожиток із затишними кімнатами та усім необхідним для комфортного проживання.

Під час урочистої церемонії ключі отримають близько 100 офіцерів – слухачів першого та другого курсів.

Планується також підхід глави оборонного відомства Дмитра Саламатіна до преси.

Представникам ЗМІ, які бажають висвітлити зазначений захід, за довідками та акредитацією звертатися за телефонами Департаменту преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України: (044) 253-20-73, (067) 697-89-57.

Зустріч журналістів 26 жовтня о 14.30 на КПП Національного університету оборони України за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28.

Акредитація обов’язкова!