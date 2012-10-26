Міліціонери отримали вирок за зізнання, вибите у затриманого

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, співробітники сектора карного розшуку Київського райвідділу міліції, застосовуючи насильство, примусили 19-річного хлопця зізнатися в злочині, якого він не скоював.

Було встановлено, що 34-річний старший лейтенант із 27-річним напарником розслідували кримінальну справу про розбійний напад на відвідувачів одного з нічних клубів. При цьому, не розібравшись в тому, що сталося, визначили винного, яким виявився охоронець закладу. Розробивши план дій, міліціонери прибули в гуртожиток, де мешкав хлопець, звідки доставили його до райвідділу, де, виходячи за межі даних їм прав і повноважень, навмисно завдали затриманому тілесні ушкодження, застосувавши спецзасіб – гумову міліцейську палицю. Міліціонери змусили зізнатися хлопця в скоєнні злочину. При цьому свої протиправні дії над молодою людиною працівники міліції фіксували на відеокамеру.

Згідно з вироком суду першої інстанції підсудні були визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.127 (тортури) КК України і засуджені до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Але захист підсудних наполягав на умовному строку і подав апеляцію.

Проте Апеляційний суд Донецької області минулого тижня залишив вирок суду першої інстанції в силі.