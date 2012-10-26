При вході до ЦВК встановили рентген-сканер
02:54, 26 жовтня 2012Суспільство
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На вході до приміщення Центральної виборчої комісії встановили рентген-сканер для огляду речей на наявність заборонених предметів – зброї, ножів та засобів для самооборони.
Як передає кореспондент УНІАН, сканер встановлено в тій частині будинку Київської обласної державної адміністрації, в якій розташовано офіс Центральної виборчої комісії.
Такий прилад встановлено вперше. На попередніх парламентських виборах 2006 та 2007 року ніяких додаткових засобів безпеки в ЦВК не було.
Крім того, при вході до будівлі КОДА розміщено оголошення, в якому власників автомобілів, що паркували свої машини у дворі будинку, просять звільнити стоянку з 18 годин 26 жовтня до оголошення офіційних результатів виборів.
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