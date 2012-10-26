Кабмін занепокоєний критично низьким рівнем продовольчої безпеки

Про це йдеться в законопроекті про продовольчу безпеку (№11378), поданому Кабміном на розгляд парламенту і опублікованому на офіційному сайті ВР.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, його поява обумовлена критично низьким рівнем продовольчої безпеки населення і необхідністю введення контролю якості продуктів. Відсутність такого контролю, на думку уряду, є головною причиною погіршення показників життєдіяльності українців.

«У зв'язку з цим необхідно сформувати і законодавчо закріпити комплексний підхід формування сучасної аграрної політики і вибору її пріоритетів в частині забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням соціально-економічних і екологічних особливостей», - говориться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада. Міністр також відзначив, що Україна розгляне питання про введення обмежень, якщо високий рівень експорту загрожуватиме зростанню цін на хліб у домашніх умовах. Квоти на експорт зерна з України вже використовувалися як механізм регулювання в 2010-2011 МР.