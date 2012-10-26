Офіційний курс валют на 26 жовтня

04:00, 26 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 25 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1038.5305 (на 25 жовтня – 1034.4541)

10 RUR – 2.5578 (на 25 жовтня – 2.5534)

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