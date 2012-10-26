Медики почали формувати електронний реєстр пацієнтів

Як повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, комп’ютеризація бази даних пацієнтів у першу чергу впроваджуватиметься у медичних закладах первинної ланки – поліклініках та амбулаторіях сімейної медицини.

Інформація, що наразі зберігається у паперовому вигляді – медичній картці, – після надання згоди пацієнта, буде занесена до електронного реєстру. Така практика апробована та активно діє у більшості країн світу.

Створення електронної бази даних дозволить лікарям оптимально корегувати маршрут пацієнта, у режимі он-лайн обмінюватися даними про стан здоров’я, контролювати заходи щодо диспансеризації, профілактичного лікування, забезпечення пільговими ліками тощо.

«Невдовзі кияни будуть позбавлені необхідності збирати та зберігати купу медичних паперів, чекати, доки до лікаря з лабораторії надішлють результати аналізів, стояти в чергах реєстратури та біля кабінетів», - зазначили в у Головному управлінні охорони здоров’я.

В управлінні підкреслили, що «обробка інформації пацієнтів проводитиметься винятково працівниками медичного закладу, на яких покладено відповідальність щодо нерозголошення персональних даних та забезпечення їх захисту».

*** Впровадження електронного реєстру пацієнтів відбувається згідно з Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 №187/2012, Постанови Кабінету міністрів України від 6 червня 2012 року № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».