Для українських ВМС закладено два броньовані арткатери

Як передає кореспондент УНІАН, Міністерством оборони України укладено контракт з ПАТ "Завод "Ленінська кузня" на будівництво двох катерів “Гюрза-М” до 2013 року. Катери спроектовані Миколаївським Казенним підприємством «Дослідно-проектний центр кораблебудування».

Як повідомили в Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, всього до 2017 року планується збудувати 9 катерів “Гюрза-М”. "Оснащення ними ВМС ЗС України забезпечить вирішення завдань у басейні ріки Дунай та у прибережній зоні Чорного та Азовського морів", - говориться в повідомленні.

Закладні дошки на два закладні блоки катерів прикріпили перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник, перший заступник начальника Генштабу ЗСУ віце-адмірал Ігор Кабаненко, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн та голова правління ПАТ “Завод “Ленінська кузня” Валерій Шандра.

Ю.Ільїн під час підходу до преси повідомив, що броньований артилерійський катер “Гюрза-М” є тією версією катера «Гюрза», яка потрібна українським ВМС для захисту національних інтересів. «Вона достатньо нова, я б сказав, що вона на 80 відсотків відрізняється від тієї (версії -УНІАН), що раніше була побудована для Узбекистану», - зазначив командувач (у 2004-2005 роках на підприємстві «Ленінська кузня» було побудовано 2 річкових броньованих артилерійських катери для Прикордонної служби Республіки Узбекистан - УНІАН ). За його словами, катер буде спроможний виконувати завдання як у прибережній морській зоні, так і на річках.

О.Олійник під час мітингу з нагоди закладки зазначив: «Виклики та загрози сучасного світу вимагають від вітчизняного війська і флоту готовності адекватно на них реагувати».

За словами першого заступника міністра оборони, «керівництво держави особливу увагу приділяє розвитку ВМС. Закладка двох бойових катерів для ВМС на підприємстві “Завод “Ленінська кузня” свідчить про стабільність та незворотність реформ, здатність вітчизняної промисловості забезпечити військо і флот сучасними зразками озброєння і військової техніки, які відповідають принципам світових стандартів».