Мінування київського вокзалу, як зазвичай, виявилося хибним
22:11, 26 жовтня 2012Суспільство
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Працівники столичної міліції, обстеживши після анонімного дзвінка приміщення центрального залізничного вокзалу, не вивили будь-яких вибухових предметів, але були змушені евакуювати 2 тис. 880 пасажирів та 80 працівників.
Як повідомили УНІАН у транспортній міліції, о 20.50 вокзал запрацював у звичайному режимі, рух потягів на час перевірки інформації про закладення вибухівки не припинявся.
У даний час міліція вживає заходів зі встановлення та затримання особи, яка кілька годин тому надала неправдиве повідомлення про замінування вокзалу.
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