Мінування київського вокзалу, як зазвичай, виявилося хибним

Як повідомили УНІАН у транспортній міліції, о 20.50 вокзал запрацював у звичайному режимі, рух потягів на час перевірки інформації про закладення вибухівки не припинявся.

У даний час міліція вживає заходів зі встановлення та затримання особи, яка кілька годин тому надала неправдиве повідомлення про замінування вокзалу.