У Ніжині вбито депутата-бютівця

Вбивство сьогодні вночі в.о. директора «Комунальний ринок» міста Ніжина Чернігівської області, депутата міської ради, члена фракції БЮТ Григорія Потильчака не пов’язано з політичною діяльністю.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю УМВС України.

За інформацією співробітників департаменту, сьогодні о 2.30 ночі Г.Потильчака було знайдено з вогнепальними пораненнями шиї і тулуба на зупинці міського транспорту «Вулиця Московська» у Ніжині. За інформацією міліції, Г.Потильчак помер по дорозі до лікарні в автомобілі «швидкої допомоги».

В МВС заявляють, що вбивство Г.Потильчака «не має політичного підгрунтя, основна версія правоохоронців – «боротьба за контроль над ринком». За фактом вбивства порушено кримінальну справу, ведеться слідство.