Янукович підписав указ про службу у військовому резерві

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, службу у військовому резерві проходять військовозобов'язані громадяни, придатні до неї за станом здоров'я. Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку. Громадяни, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві, є резервістами.

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами службових обов'язків відповідно до завдань, покладених на органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, в яких вони проходять службу у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами контракту. Граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Також Положенням визначено, що на службу у військовому резерві приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров'я: військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років – на службу у військовому резерві на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу; офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого розряду, – на службу у військовому резерві на посадах офіцерського складу.

Добір громадян для проходження служби у військовому резерві проводиться командирами (начальниками) військових частин із числа: військовослужбовців, які звільняються в запас; громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини.

Крім того, Положенням визначено, що громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях. Чергові військові звання присвоюються у порядку, передбаченому цим Положенням. До військових звань резервістів додається слово «резерву». До військових звань резервістів офіцерського складу, які призначені на посади медичної або юридичної служб Збройних сил України, мають повну вищу медичну чи юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби резерву» або «юстиції резерву».