Ураган затопив метро в Нью-Йорку

Про причини загибелі інших поки не повідомляється.

У центрі Нью-Йорка, на Манхеттені, великі перебої з поданням електрики. Всього в північно-східних штатах без світла залишилися півтора мільйона будинків - в багатьох районах електропостачання припинене з міркувань безпеки.

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Як повідомив мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, через обрив ліній електропередач у місті й околицях багато пожеж, на щастя, здебільшого невеликих. Блумберг, як і губернатори семи штатів, що потерпають через стихію, закликав мешканців не виходити на вулицю, передає Радіо Свобода.

Десятки тисяч людей були евакуйовані або добровільно покинули небезпечні райони.

Тунелі нью-йоркського метрополітену на гілках, що з'єднують Манхеттен з Квінсом, затопило, повідомив в нічному телезверненні до городян мер Нью-Йорка. За його словами, рівень води в районі Беттері-парку піднявся майже на чотири метри, що є безпрецедентним в історії міста.