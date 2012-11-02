В Азарова порахували, що середня зарплата зросла на 16%

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, організацій і установ в січні-вересні 2012 року становила 2975 грн, що на 15,7% більше порівняно з аналогічним показником 2011 року. Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, у промисловості зростання зарплат становило 12,9%, у будівництві - 12,5%, транспорті та зв'язку - 11,5%, у сфері освіти, культури і спорту, охорона здоров'я і соціальної допомоги – 22,6-24,5%. У червні 2012 року зарплату у розмірі 3,5 тис. грн одержували більш як 28% працівників. Кількість працівників, які одержували зарплату на рівні мінімальної, становила 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, найвищі зарплати в 2012 році зафіксовано в галузі авіатранспорту – в середньому 10442 грн. Високодохідними також вважаються фінансова діяльність (середня зарплата 5659 грн), галузь досліджень і розробок (3939 грн) і транспортна сфера (3939 грн). Найнижчі зарплати зафіксовані в рибному промислі - в середньому 1675 грн.