Кабмін об'єднав три виші в один

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне рішення ухвалено на пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства та Харківської облдержадміністрації.

Згідно з документом, Харківський національний технічний університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харківська державна зооветеринарна академія реорганізовані шляхом злиття з утворенням на їх базі Слобожанського державного аграрного університету.

Реорганізацію буде здійснено в межах асигнувань, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства для підготовки кадрів.

Розпорядженням також установлено, що студенти Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академії продовжують навчання у Слобожанському державному аграрному університеті.