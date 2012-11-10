Експерт: найбільше русифікація спрямована на першокласників

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН співкоординатор руху «Простір свободи», керівник проекту «Огляд становища української мови» Тарас Шамайда, посилаючись на дані аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2012 році.

«Це вперше за роки незалежності відбувається такий регрес», - сказав він.

За словами Т.Шамайди, українською мовою в 2011-2012 році навчалися 81,9% школярів, що на 0,3% менше, ніж роком раніше.

При цьому, зазначив Т.Шамайда, найбільше русифікація спрямована на першокласників, що в майбутньому спричинить значно масштабніші зсуви у мові освіти на користь російської.

Здебільшого українською мовою поки що навчаються школярі у 23 з 27 регіонів України. Винятком залишаються Донбас і Крим, причому в Криму навчаються українською менше 8% дітей.

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Українську мову для складання текстів зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році обрали майже 80% випускників шкіл.

Ця частка дуже залежить від регіону і становить майже 100% на Львівщині, 97% - у Києві, 80% - на Дніпропетровщині, проте лише 32% - на Донеччині і 8% - у Криму.

Аналітичний огляд базується на даних статистики, соціології та власних моніторингових досліджень, здійснених волонтерами по всій країні.

Аналіз статистичних даних та власний моніторинг мовної ситуації в усіх регіонах України здійснено на волонтерських засадах активістами руху «Простір свободи» (dobrovol.org) за сприяння Інтернет-видання «Тексти» (texty.org.ua).