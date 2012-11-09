Експерти: українська мова вперше за роки незалежності втрачає позиції

Експерти відзначають, що у 2012 році українська мова вперше за роки незалежності втрачає позиції в освіті та книговиданні.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН на тему «Становище української мови в 2012 році: цифри, факти, динаміка» співкоординатор руху «Простір свободи», керівник проекту «Огляд становища української мови» Тарас Шамайда, посилаючись на дані аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2012 році».

За його словами, «у 2012 році українська мова вперше за роки незалежності втрачає позиції в освіті та книговиданні, проте тримається у кінопрокаті. Хоча є позитивні тенденції, але зберігається цілковите домінування російської мови в телепросторі та радіопросторі».

Аналітичний огляд базується на даних статистики, соціології та власних моніторингових досліджень, здійснених волонтерами по всій країні.

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Українську мову називають рідною 2/3 громадян України, а 53% спілкуються переважно українською. При цьому автори дослідження відзначають, що в незалежній Україні діють потужні чинники русифікації та формування у носіїв української мови комплексу меншовартості. Найпотужнішими з цих чинників є телебачення та радіо, а також сфера послуг та друковані видання.

У прайм-тайм 8 найрейтинговіших телеканалів у жовтні 2012 року лише 28% ефірного часу займають програми українською мовою, 44% - російськомовні і 28% - двомовні програми.

«Ці показники трохи кращі, ніж торік, коли україномовні програми становили лише 22% ефіру, але про панування української мови в національному телепросторі говорити не доводиться», - зазначив Т.Шамайда.

За його словами, на 6 найрейтинговіших радіостанціях пісні українською мовою становлять лише 3,4% від загальної кількості пісень у прайм-тайм (минулого року - 4,6%). Водночас пісень російською мовою - 60% від загальної кількості.

Крім того, російською мовою в Україні видається понад 60% сумарного тиражу газет, 83% - журналів, продається близько 87% книг (переважна частина яких - імпорт з Росії).

Т.Шамайда зауважив, що вперше за багато років сумарний наклад книг, що друкуються українською мовою в Україні, становить менше половини від усіх книг, надрукованих в Україні.

Моніторинг мовної ситуації у 29 найбільших містах України засвідчив, що у сфері торгівлі та послуг переважає російська мова, на транспорті - українська, при цьому ситуація дуже різниться залежно від регіону.

В цілому з 290 закладів харчування 29 міст лише у 50% вивіска виконана українською мовою, у 46% є меню українською мовою і лише у 36% працівники відповідають українською мовою україномовним клієнтам.

У візуальній та звуковій інформації на автобусних та залізничних вокзалах в цілому по Україні домінує українська мова. Загалом на всіх видах транспорту за останній рік використання української мови у звуковій та візуальній інформації помітно збільшилося.

Однак працівники довідкових бюро відповідають україномовним пасажирам українською лише на 66% автовокзалів, 55% залізничних вокзалів і лише у 3 із 8 найбільших аеропортів.

Крім того, 68% фільмів у легальному кінопрокаті дубльовані або озвучені українською, решта - 32% - мають українські субтитри.

Шеф-редактор інтернет-видання «Тексти» Роман Кульчинський зазначив, що в одних сферах ситуація з використанням української мови покращилася, в інших - навпаки.

«У цьому році 50 на 50. В одних сферах українська мова покращувала своє вживання, в інших важливих сферах було менше вживання», - сказав він.

Експерти вважають, що в 2013 році ситуація з використанням української мови значно полгіршиться у зв'язку із застосуванням скандального Закону «Про засади державної мовної політитки».

На їхнє переконання, цей закон запустив процес руйнування мовно-культурного простору країни.

Як вважають експерти. якщо цей закон не буде скасовано в законодавчому та судовому порядку, хвиля русифікації і регіональної фрагментації України ставатиме з часом усе потужнішою і загрожуватиме не лише українській мові, але й незалежності та цілісності країни.

«В наступному році тенденції погіршаться, оскільки почне на повну потужність проявлятися суть закону про засади державної мовної політики, який дуже грамотно і детально розписує і закладає десятки різноманітних механізмів русифікації в усіх сферах», - застеріг Т.Шамайда.

Аналіз статистичних даних та власний моніторинг мовної ситуації в усіх регіонах України здійснено на волонтерських засадах активістами руху «Простір свободи» (dobrovol.org) за сприяння Інтернет-видання «Тексти» (texty.org.ua).