ЗМІ: Охоронець, який вижив під час стрілянини в «Каравані», упізнав Мазурка

10:37, 12 листопада 2012
Суспільство
3092 0

Охоронець, який вижив під час стрілянини в торгово-розважальному центрі «Караван», упізнав Ярослава Мазурка.

Караван

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в МВС.

«У суботу, розповіло джерело в МВС, на впізнання трупа Мазурка запросили єдиного охоронця, який вижив у «караванській бійні». За відомостями «Сегодня», він тіло впізнав. Тепер в МВС збираються нібито допитати адвоката дружини Мазурка Лаврентія Кухалейшвілі. Він стверджував, що Мазурка нібито викрали, потім убили і підкинули тіло. З приводу цих його заяв і буде допит», пише видання.

Також "Сегодня" повідомляє деякі подробиці того, що відбувалося в день самогубства Я.Мазурка. За даними видання, Я.Мазурок наклав на себе руки близько 9.00. «Згідно з чутками, його в цей час бачили недалеко від його ж будинку на Полковій і біля колоди, поряд з якою знайшли труп, кілька людей (але не впізнали через натягнуту до брів трикотажну шапочку). Причому один свідок помітив, як ця людина в синій куртці і брюках кольору хакі сиділа на колоді, про щось глибоко задумавшись. А через хвилину пролунав постріл (свідок вирішив, що це просто хлопок і не повернувся подивитися, що сталося). Схоже, що Мазурок звідкілясь прийшов у цей район, підійшов близько до свого будинку, можливо, розраховуючи побачити рідних, потім повернувся до колоди і наклав на себе руки (неспроста ж у нього був лише один патрон)», - зазначає газета.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» в Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходам щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. В МВС уточнили, що знайдений в одязі самовбивці паспорт виданий на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні зі слідами пальців рук, «вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter