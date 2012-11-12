ЗМІ: Охоронець, який вижив під час стрілянини в «Каравані», упізнав Мазурка

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в МВС.

«У суботу, розповіло джерело в МВС, на впізнання трупа Мазурка запросили єдиного охоронця, який вижив у «караванській бійні». За відомостями «Сегодня», він тіло впізнав. Тепер в МВС збираються нібито допитати адвоката дружини Мазурка Лаврентія Кухалейшвілі. Він стверджував, що Мазурка нібито викрали, потім убили і підкинули тіло. З приводу цих його заяв і буде допит», пише видання.

Також "Сегодня" повідомляє деякі подробиці того, що відбувалося в день самогубства Я.Мазурка. За даними видання, Я.Мазурок наклав на себе руки близько 9.00. «Згідно з чутками, його в цей час бачили недалеко від його ж будинку на Полковій і біля колоди, поряд з якою знайшли труп, кілька людей (але не впізнали через натягнуту до брів трикотажну шапочку). Причому один свідок помітив, як ця людина в синій куртці і брюках кольору хакі сиділа на колоді, про щось глибоко задумавшись. А через хвилину пролунав постріл (свідок вирішив, що це просто хлопок і не повернувся подивитися, що сталося). Схоже, що Мазурок звідкілясь прийшов у цей район, підійшов близько до свого будинку, можливо, розраховуючи побачити рідних, потім повернувся до колоди і наклав на себе руки (неспроста ж у нього був лише один патрон)», - зазначає газета.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» в Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходам щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. В МВС уточнили, що знайдений в одязі самовбивці паспорт виданий на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні зі слідами пальців рук, «вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».