Українська військова делегація прибула до Польщі

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, у Варшаві відбудеться зустріч віце-адмірала Ігоря Кабаненка з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Мечиславом Ченюхом та переговори у складі військових делегацій.

Сторони планують обговорити питання щодо участі ЗС Республіки Польща в миротворчих операціях, особливо у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, стан формування українсько-польсько-литовської бригади, а також пропозиції співробітництва з питань підготовки кадрів та проведення спільних військових навчань на 2013 рік.

Члени української військової делегації проведуть низку зустрічей з представниками інституцій, підпорядкованих заступнику міністра Національної оборони Республіки Польща з питань оборонної політики.

Заплановано також візит делегації ЗС України до розташування міжнародної бригади Укрполлитбриг та 1-го Військового клінічного госпіталю.

Візит української військової делегації до Республіки Польща завершиться 17 листопада.