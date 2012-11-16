Завтра в Україні - до 12° тепла

Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 8° морозу, на півдні Криму 4-6° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до 8°, на Закарпатті та в Криму 7-12°.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столиці завтра - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.