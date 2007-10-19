Сьогодні компанія Вексельберга починає виплати постраждалим
Представник мільярдера побував в обладміністрації
|Віктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістам виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.
За словами В.БОНДАРА, виконавчий директор компанії “Газекс”, перебуваючи у Дніпропетровську, мав з ним зустріч. В.БОНДАР повідомив, що компанія обіцяє перерахувати до благодійного фонду в «Ощадбанку» по 500 тис. грн. сім’ї кожного загиблого та по 50 тис. грн. – на кожного постраждалого в результаті вибуху.
Також губернатор Дніпропетровщини повідомив, що представник компанії заявив про намір вкласти великі інвестиції у модернізацію підприємства «Дніпрогаз».
Як повідомляв УНІАН, підконтрольна російському мільярдеру В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компанія “Газекс” виплатить по 100 тис. доларів жертвам вибуху побутового газу в житловому будинку в Дніпропетровську.
“Газекс” належить КЕС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА і контролює АТ “Дніпрогаз”.