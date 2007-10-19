Сьогодні компанія Вексельберга починає виплати постраждалим

Компанія, що представляє в Україні інтереси російського мільярдера Віктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, пообіцяла з 19 жовтня розпочати перерахунок коштів на благодійний рахунок в «Ощадбанку» для постраждалих від вибуху газу у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістам виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

За словами В.БОНДАРА, виконавчий директор компанії “Газекс”, перебуваючи у Дніпропетровську, мав з ним зустріч. В.БОНДАР повідомив, що компанія обіцяє перерахувати до благодійного фонду в «Ощадбанку» по 500 тис. грн. сім’ї кожного загиблого та по 50 тис. грн. – на кожного постраждалого в результаті вибуху.

Також губернатор Дніпропетровщини повідомив, що представник компанії заявив про намір вкласти великі інвестиції у модернізацію підприємства «Дніпрогаз».

Як повідомляв УНІАН, підконтрольна російському мільярдеру В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компанія “Газекс” виплатить по 100 тис. доларів жертвам вибуху побутового газу в житловому будинку в Дніпропетровську.

“Газекс” належить КЕС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА і контролює АТ “Дніпрогаз”.