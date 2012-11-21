У Луцьку презентували 8 національних проектів

Як повідомили УНІАН у Волинському регіональному центрі з інвестицій та розвитку, про це йшлося сьогодні на круглому столі на тему: «Діяльність Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України: нові підходи та можливості співпраці». Це перша із серії презентацій національних проектів, які будуть реалізовуватись в 11 регіонах України. В рамках завершальних конференцій буде оприлюднений Інвестиційний Атлас України, робота над яким велась протягом року.

Від час презентації заступник директора Департаменту національних проектів Володимир Соботюк повідомив, що згідно з Угодою про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, Волинською обласною державною адміністрацією та Волинською обласною радою, яка була підписана в травні цього року, в Волинській області плануються до реалізації 8 національних проектів.

Як розповів УНІАН заступник директора Волинського регіонального центру з інвестицій та розвитку Анатолій Банера, першочерговим проектом, який реалізовуватимуть в Луцьку в 2013 році, буде будівництво обласного перинатального центру, який, є стратегічним для вирішення проблем материнства та дитинства в області. Фінансування здійснюватиметься з трьох джерел: обласного та держбюджету, а також Держінвестпроекту. Попередня сума, яка необхідна для реалізації приблизно 40 млн грн..

Для реалізації нацпроекту «Теплий дім» в Україні вибрано пілотних 4 міста. У Волинській області це буде місто Нововолинськ, зазначив А.Банера. За його словами, наразі на український ринок у рамках цього проекту готові зайти інвестори, які мають намір вкласти в нього близько 450 млн грн.

Ще один національний проект, який реалізовуватимуть Україні, а відтак і у Волинській області - «Відкритий світ». У ньому візьме участь 52 навчальні заклади регіону. Суть його полягає в тому, що буде відібрано вчителів 7 класів, які проходитимуть навчання і отримають відповідний сертифікат для подальшого впровадження в цих школах інтерактивного навчання. Сума, яка потрібна для реалізації цього проекту в регіоні уточнюється, проте відомо, що загалом в Україні він буде широкомасштабним і потребуватиме близько мільярда гривень коштів, розповів А. Банера.

Також він зазначив, що зараз триває активна підготовка до запуску вже наприкінці 2013 року Волинського інвестиційного веб-порталу.

«Будь-який інвестор зможе зайти на цей сайт і глянути на об’єкт, що його цікавить. Таким чином ми максимально зробимо наш регіон інвестиційно привабливим через відкритість і доступ до інформації», - наголосив заступник директора Волинського регіонального центру з інвестицій та розвитку.