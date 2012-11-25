Rolling Stones повертається на сцену після п'ятирічної перерви
18:14, 25 листопада 2012Суспільство
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Відомий гурт Rolling Stones повертається на сцену після п'ятирічної перерви.
Rolling Stones сьогодні дасть концерт у Лондоні, фото з сайту knuj.org
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні група виступить у Лондоні. До колективу приєднаються і його колишні учасники.
Діючі музиканти на чолі з Міком Джаггером анонсували "come back".
Вартість квитків на перше шоу досягає 40 тисяч фунтів стерлінгів.
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